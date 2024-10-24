Hamas'tan İsrail'e Şiddetli Suçlamalar - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'e Şiddetli Suçlamalar

Hamas, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarını soykırım olarak nitelendirdi.

24.10.2024 22:46
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Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde en çirkin ve vahşi soykırımı işlediğini belirtti.

İsrail ordusunun, 20 gündür yoğun kuşatma ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni ablukaya alması ve çocuk yoğun bakım ünitesini vurmasının ardından Hamas'tan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "faşist İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde işlediği vahşi suçların çerçevesini genişlettiği, Meşru Beyt Lahiya'daki Kemal Advan Hastanesi'ni ablukaya aldığı ve yaralı, hasta ve sağlık çalışanlarıyla birlikte hastaneyi vurduğu" ifade edildi.

Gazze'deki hastanelerin, İsrail'in "ölüm ve terör" makinesi tarafından savaş alanlarına dönüştürüldüğü, bu yerlerde en vahşi ve çirkin soykırımın işlendiği vurgulandı.

İsrail'in hastaneleri ablukaya almasının, savaş suçu ve yasaların ihlali olduğuna dikkati çekilen açıklamada, uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) "İsrail'in, sivillere karşı işlediği suçların sona ermesi için harekete geçme" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, İsrail'in, barınma merkezleri, hastaneler ve uluslararası hukukla korunan diğer mekanlara yönelik saldırılarına son verilmesi istendi.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde 5 Ekim'de başlattığı yoğun saldırılarını artırarak sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, İsrail ordusunun, Kemal Advan Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesinin bulunduğu üst katlarına ateş açtığını, hastaneyi abluka altına aldığını ve çevredeki evleri de yoğun bombardımana tabi tuttuğunu söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Şiddetli Suçlamalar - Son Dakika

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