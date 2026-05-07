Hamas'tan İsrail'e Suikast Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hamas'tan İsrail'e Suikast Tepkisi

07.05.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Azzam Hayye suikastını direnişe yönelik başarısız bir saldırı olarak nitelendirdi.

Hamas, İsrail'in Gazze'de Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam Hayye'ye suikast düzenlemesini, "direnişin siyasi duruşunu etkileme girişiminin başarısız bir örneği" olarak niteledi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail'in sivilleri ve Filistinli liderlerin ailelerini hedef alma siyaseti uyguladığı belirtildi.

Azzam Hayye'nin hedef alınmasının İsrail'in "terörizm, cinayet ve psikolojik baskı yoluyla direnişin iradesini ve siyasi pozisyonunu etkileme yönündeki başarısız girişimi" olduğu ifade edildi.

Tel Aviv yönetiminin Gazze'de hedeflerine ulaşamadığı ve şartlarını dayatamadığı dile getirilen açıklamada, İsrail'in direniş liderleri ve müzakere heyetine baskı uygulamak için Azzam Hayye'yi hedef aldığı kaydedildi.

İsrail'in daha önce de Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetini hedef aldığı hatırlatılan açıklamada, bu saldırıda da Hayye'nin diğer oğlu Hemmam'ın hayatını kaybettiğine dikkati çekildi.

İsrail'in Filistinlilerin haklarına ve ulusal ilkelerine bağlı kalan herkesi "hedef alma ısrarında olduğu" ifade edildi.

Filistin halkının evlatlarının "siyasi şantaj aracı" olarak kullanılmasına izin vermeyeceği kaydedilen açıklamada, Filistinli müzakere heyetinin ilkelerinden geri adım atmayacağı, saldırıların sona ermesi, kuşatmanın kaldırılması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesini istemekten vazgeçmeyeceği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda yaralanan Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu Azzam'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail ordusu, 9 Eylül 2025'te Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Saldırıda Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Suikast Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sergen Yalçın’ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Konyaspor için söyledikleri yeniden gündemde
Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu Aynı masada hem sezaryen hem de beyin ameliyatı yapılan kadın sağlığına kavuştu
Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu Acun Ilıcalı, takımı şampiyon olursa oyuncularına vereceği ödülü duyurdu
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Brüksel Havayolları’nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı Brüksel Havayolları'nın 4-6 haftalık jet yakıtı kaldı
YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir YSK Başkanlığına seçilen Serdar Mutta kimdir?

14:05
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
Dünya devinden Osimhen için güldüren teklif
13:51
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu
Kazakistanlı spor koçunun paylaşımı olay oldu
13:45
Sezonu kapattı Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray’a şok
Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
13:14
Özgür Özel’den SAHA 2026’ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
Özgür Özel'den SAHA 2026'ya ziyaret: Etkilenmediğim yok, hepsi harika
13:10
Yemen’de pes dedirten görüntü Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
Yemen'de pes dedirten görüntü! Araçların arasında su değil tabanca satılıyor
12:22
Uluslararası Ulaştırma Forumu’nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2026 14:15:17. #7.13#
SON DAKİKA: Hamas'tan İsrail'e Suikast Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.