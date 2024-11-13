Hamas'tan İsrail'e Tepki - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail'e Tepki

Hamas, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planını boşa çıkaracaklarını açıkladı.

13.11.2024 17:46
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Hamas, Filistin halkının İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı "ilhak etme ve halkını yerinden etme" planını boşa çıkaracağını belirtti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Harun Nasıreddin yaptığı yazılı açıklamada, Filistinlilerin İsrail'in yürüttüğü yıkım ve el koyma saldırılarına boyun eğmeyeceğini ifade etti.

Nasıreddin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Filistin halkı topraklarına bağlı kalacak ve İsrail işgal güçlerinin ilhak ve yerinden etme planının uygulanması amacıyla Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs kentinde gerçekleştirdiği yıkım ve müsadere operasyonlarına boyun eğmeyecektir. İsrail'in suçları, halkımızı daha kararlı şekilde topraklarına ve kutsallarına sarılmaya itecektir."

Nasıreddin, "İsrail'in Filistinliler hakkında işlediği suçların, Batı Şeria'da ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te aşırı sağcı İsrail hükümetinin ve onun aşırıcı bakanlarının izlediği faşist politikanın bir sonucu olarak" arttığına dikkati çekti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, dün, liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi'nin grup toplantısında, İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini ve 2025'in Batı Şeria'nın "ilhak yılı" olacağını öne sürmüştü.

Ayrıca Smotrich, Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesi ve Filistin devletinin kurulmasını engellemesi için bir "fırsat" olduğunu savunmuştu.

Smotrich, 27 Ekim'de Kudüs'te bir konferansta yaptığı konuşmada, Gazze ve Batı Şeria'nın "etkili bir şekilde ilhak edilmesi" çağrısı yapmış ve Batı Şeria'nın iç bölgelerine yeni yerleşimler kurarak Filistinlilerin bölgeden sürülmesini istemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'tan İsrail'e Tepki - Son Dakika

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