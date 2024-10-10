Hamas'tan İsrail Uyarısı - Son Dakika
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Hamas'tan İsrail Uyarısı

Hamas lideri Meşal, İsrail'in Batı Şeria'daki hedefinin Filistinlileri Ürdün'e sürmek olduğunu belirtti.

10.10.2024 03:46
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Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail hükümetinin gündeminin, işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki hakimiyetini sıkılaştırarak Filistinli sakinlerini Ürdün'e sürmek olduğunu söyledi.

Hamas'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Meşal, Katar'ın "Al Araby TV" kanalına verdiği demeçte, İsrail'in Batı Şeria'da Filistinlilere uyguladığı şiddete ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mevcut İsrail hükümetinin "Ürdün'ü alternatif bir vatan olarak gördüğünü" belirten Meşal, "Aşırılıkçı siyonist hükümetin gündemi Batı Şeria'daki hakimiyetini sıkılaştırmak ve halkını Ürdün'e sürmek." dedi.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'te başlattığı Aksa Tufanı'nın birinci yılına da değinerek, Filistin'deki direnişin Arap ulusal güvenliğini koruduğunu dile getiren Meşal, şöyle konuştu:

"İsrailliler, Mescid-i Aksa'yı yıkmaya ve cezaevlerinde mahkumlara yönelik kötü muamelelere başlamak için Kubbet-üs- Sahra'da kırmızı inekleri (kurban) kesmek istiyorlardı. Aksa Tufanı, İsrail'in ve onun uygulamalarının reddedilişinin bir ifadesi olarak başlatıldı ve İsrail'in planları tersine çevrilmek istendi."

Meşal, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze'de yeniden tesis edemediği caydırıcılık imajının bir kısmını yeniden kazanmak için Lübnan cephesine kaçtığını ve bir yıl boyunca hiçbir şey başaramadığını belirtti.

Kaynak: AA

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