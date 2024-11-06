Hamas'tan Yeni ABD Yönetimine Mesaj - Son Dakika
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Hamas'tan Yeni ABD Yönetimine Mesaj

Hamas, yeni ABD yönetiminin Filistin politikasına bağlı tutumunu bildirdi ve çağrıda bulundu.

06.11.2024 20:17
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Hamas, yeni ABD yönetimine ilişkin tutumunun, onların Filistin halkına ve haklı davasına yönelik politikasına bağlı olduğunu bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, 1948'deki işgalden bu yana birbirini takip eden tüm ABD yönetimlerinin, Filistin meselesine ilişkin olumsuz tutumlara sahip olduğu belirtilerek, "ABD'nin her zaman, her alanda ve her açıdan İsrail'in en büyük destekçisi olduğu" hatırlatıldı.

Washington yönetiminin sağladığı siyasi ve askeri destekle, çocuklar, kadınlar ve yaşlılar dahil, on binlerce Filistinlinin öldürülmesinde İsrail'in "tam bir ortağı" olduğu vurgulanan açıklamada, "Yeni Amerikan yönetimine ilişkin tutumumuz, onun Filistin halkının meşru haklarına ve haklı davalarına yönelik tutumlarına ve pratik davranışlarına bağlı olduğunu teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Yeni ABD yönetimine, "Siyonist işgale karşı kör önyargıyı" durdurmaya, İsrail'in Gazze Şeridi ve işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı yürüttüğü soykırımı ve Lübnan'a yönelik saldırıları durdurmak için ciddi şekilde çalışma çağrısı yapılan açıklamada Washington'un Tel Aviv'e sağladığı askeri ve siyasi desteğin durdurulması ve Filistin halkının meşru haklarının tanınması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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