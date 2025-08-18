Hamile Sokak Kedisi Hayata Döndü - Son Dakika
Hamile Sokak Kedisi Hayata Döndü

18.08.2025 12:37
Eceabat'ta aracın çarptığı hamile kedi, veterinerin tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bir aracın çarpması sonucu kalçası kırılan hamile sokak kedisi, veteriner hekimin uyguladığı tedaviyle hayata tutundu.

Kazanın ardından kliniğine getirilen talihsiz kediye ilk müdahaleyi yapan Veteriner Hekim Ozan Taşkın, AA muhabirine, genel muayenede kedinin kalçasında üç kırık olduğunu tespit ettiğini, bu arada üç tane de yavrusu olduğunu gördüğünü söyledi.

Klinikteki imkanlar çerçevesinde operasyonu gerçekleştirdiğini belirten Taşkın, "İncelemelerin ardından kalça bölgesine özel yöntemler ile fiksasyonlar yapıldı. Şu anda karnındaki yavruların durumu iyi. Hastanın genel durumu düne göre daha iyi. İnşallah hem kendisi hem de yavruları sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ederler." dedi.

Taşkın, İngilizce'de anne anlamına "Mami" ismini verdiği kediyi yaşatmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Bölgedeki orman yangınlarına da dikkati çeken Taşkın, "Gerek bağlı bulunduğumuz meslek odaları gerekse diğer hekim arkadaşlarımız ile irtibat halindeyiz. Orman yangını çıkan bölgelerdeki can dostlarımız için ücretsiz konaklama ve tedavi anlamında gereken yardımı yapmaya her zaman hazırız. İlgili mercilere de yardımcı olabileceğimizi söyledik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Eceabat, Güncel, Sağlık, Çevre, Yaşam, kedi, Son Dakika

