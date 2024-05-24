Hanoi\'deki Pansiyon Yangınında 14 Kişi Hayatını Kaybetti

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HANOİ, 24 Mayıs (Xinhua) -- Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir pansiyonda Cuma günü sabah saatlerinde çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

VnExpress gazetesinin haberine göre, 100 metrekarelik bir alanı kaplayan pansiyon yaklaşık iki metre genişliğindeki dar bir sokakta ve Trung Kinh caddesine 200 metre uzaklıkta yer alıyor. Pansiyonun konumundan dolayı itfaiye araçları binaya ulaşamadı.

Vietnam Haber Ajansı'na göre, her katında iki oda bulunan çok katlı pansiyonun birinci katında elektrikli bisiklet satış ve tamiri yapılıyordu.

Ajans, saat 00: 30'da başlayan yangının ana nedeninin, bir elektrikli bisikletin kısa devre yapması olduğunu duyurdu.

Olayın ayrıntıları halen araştırılıyor.

Vietnam'da bu yılın ilk dört ayında toplam 1.555 yangın ve patlama meydana gelirken, bu olaylarda 28 kişi hayatını kaybetti ve 26 kişi de yaralandı.

Genel İstatistik Ofisi'ne göre, yangın ve patlamalar yaklaşık 89,8 milyar Vietnam dongu (3,5 milyon ABD doları) tutarında maddi kayba neden oldu.