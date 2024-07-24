Hanönü Belediyesi, yeni düğün salonu yapımı için çalışmalara başladı - Son Dakika
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Hanönü Belediyesi, yeni düğün salonu yapımı için çalışmalara başladı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde bulunan düğün salonunun yetersiz olması ve otopark sorunu nedeniyle Hanönü Belediyesi, yeni bir düğün salonu yapımı için çalışmalara başladı. Millet Bahçesi yanında bulunan alana yapılacak olan salonun bin 200 kişilik olması planlanıyor. Belediye Başkanı Metin Yamalı, projeye destek veren maden firmasına teşekkür etti ve ilçedeki diğer ihtiyaçları da göz önünde bulundurarak çalışmaların devam edeceğini belirtti.

24.07.2024 12:33
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde belediyenin girişimleri ile düğün salonu yapılacak.

Hanönü Belediyesi tarafından ilçede bulunan düğün salonunun yetersiz olması nedeniyle yeni bir düğün salonu yapılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda hazırlanan proje doğrultusunda Millet Bahçesi yanında bulunan alana düğün salonu yapılması için ilk kazma vuruldu.

Hanönü Belediye Başkanı Metin Yamalı, AA muhabirine, salonun yapımı için destek veren maden firmasına teşekkür etti.

Salonun bin 200 kişilik olacağını belirten Yamalı, "İlçemizdeki düğün salonunun küçük olması ve otopark sorununun olması nedeniyle yeni salon için çalışmalarımıza başladık. İlçemizdeki ihtiyaçların hepsini biliyoruz. Elimizdeki imkanlar çerçevesinde en kısa sürede hepsine sırasıyla çalışmalarımız devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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