Hanönü Okuyor Projesi'nde ödül töreni - Son Dakika
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Hanönü Okuyor Projesi'nde ödül töreni

Hanönü Okuyor Projesi\'nde ödül töreni
11.06.2026 17:44
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Hanönü Okuyor Projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Hanönü Okuyor Projesi kapsamında ödül töreni düzenlendi.

Hanönü Kaymakamlığı, Hanönü Belediyesi ve ilçede faaliyet gösteren maden şirketinin desteğiyle öğrenci ve velileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla 5 yıl önce başlatılan Hanönü Okuyor Projesi'nin bu yılki ödül töreni, Şehit Faruk Karagöz İlkokulu'nda yapıldı.

Programda dereceye girenlere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hanönü, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hanönü Okuyor Projesi'nde ödül töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Evrim Can Evrim Can:
    iyi bir proje açıkçası böyle ilçelerde böyle girişimler sayesinde çocuklar biraz daha ilgi görüyo ama bu kadar az ödül dağıtılıyor mu gerçekten başarılı oldu mu bilmiyorum neyse iyi niyetli olması asıl önemli 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Arif Tahtacı Mustafa Arif Tahtacı:
    ödül dağıtılıyor da adalet nerede hani tüm çocuklar aynı imkanlara sahip mi herkes bu projeye ulaşabiliyo mu yoksa sadece hanönüde yaşayan avantajlı çocuklar mı kazanıyo 0 0 Yanıtla
  • Fatih Nazmi Şahin Fatih Nazmi Şahin:
    hanönü okuyor projesi güzel bir girişim ama merak ediyorum okuma alışkanlığı gerçekten yerleşti mi çocuklarda yoksa sadece ödül için mi okuyorlar diye böyle projeler başlatılıyor ama sonra eğitim eksikliği yüzünden devam ettirilemiyor genellikle çocuklara kitap sevgisini aşılamak için daha derin bir eğitim sistemi gerekiyor bence 0 0 Yanıtla
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