Hapis Cezası Olan Hükümlü Samsun'da Yakalandı

Samsun'da hakkında 11 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri Bürosu ekipleri, aranan hükümlülerin ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "silahla yağma" suçundan 11 yıl 1 ay 22 gün ile "suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.U'yu Canik ilçesinde saklandığı adreste yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.