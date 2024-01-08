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Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak•
HARBİN, 8 Ocak (Xinhua) -- Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin merkezi Harbin'de bulunan ve doğasının güzelliğiyle ünlü Güneş Adası'nda kardan heykeller üzerinde çalışan yarışmacılar görülüyor, 7 Ocak 2024.
Uluslararası kardan heykel yarışmasına 12 ülkeden kar heykeltıraşları katılıyor. (Fotoğraf: Wang Jianwei/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin'de düzenlenen kardan heykel yarışmasına 12 ülkeden katılım - Son Dakika