Harediler Yüksek Mahkeme Üyesinin Evini Bastı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Harediler Yüksek Mahkeme Üyesinin Evini Bastı

03.06.2026 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de Haredi grubu, zorunlu askerlik karşısında Yüksek Mahkeme üyesi Sohlberg'in evini bastı.

İsrail'de zorunlu askerlik karşıtı Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), orduya katılmayı reddedenlerin tutuklanması nedeniyle İsrail Yüksek Mahkemesi üyesi Noam Sohlberg'in evini bastı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Yeşiva (Tevrat okulu) öğrencilerinin zorunlu askere alınmasına karşı çıkan Haredi grubu Sohlberg'in evinin önünde toplandı.

Yüksek Mahkeme'nin zorunlu askerlik konusundaki tutumunu protesto eden Harediler, Sohlberg'in aracını ve evini taşlayarak camlarını kırdı.

Daha sonra İsrail polisi, olay yerinden otobüsle ayrılmak isteyen Haredileri durdurarak 50 kişiyi gözaltına aldı.

Haredilerin Sohlberg'in evinin yakınına üzerinde gamalı haç bulunan İsrail bayrağı bırakması dikkati çekti.

İsrailli siyasiler kınadı

İsrailli siyasetçiler, Haredilerin Yüksek Mahkeme üyesi Sohlberg'in evini basmasını kınadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin "provokatörlere karşı" yasaların en ağır şekilde uygulanmasını sağlayacağını kaydetti.

Sohlberg ile konuşan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yapılanın bir protesto biçimi olmadığını savunarak kırmızı çizginin aşıldığını ileri sürdü.

Muhalifler Netanyahu hükümetine yüklendi

İsrail muhalefeti, Haredilerin Yüksek Mahkeme üyesinin evini basmasının, Netanyahu hükümetinin İsrail'i sürüklediği kaosun başka bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Eski İsrail Başbakanı ve bu sene yapılacak seçimlerde ismi öne çıkan isimlerden Naftali Bennett, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sohlberg'in evine, Netanyahu-Deri-Gafni koalisyonunun suç teşkil eden entrikalarına boyun eğmediği için yapılan saldırı, Kaos Hükümeti'nin bir başka dibine vurmasıdır." ifadelerine yer verdi.

Bennett'in ortağı Yair Lapid ise "suçlu hükümet"in Yüksek Mahkeme yargıcını aşağıladığını belirterek "Polis yok, yasa yok, hatta şikayet edecek kimse yok." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Politika, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harediler Yüksek Mahkeme Üyesinin Evini Bastı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti Bodrum'da balkondan düşen 10 yaşında çocuk hayatını kaybetti
Didim’de trafik kazası: 2 ölü Didim'de trafik kazası: 2 ölü
Diyarbakır’da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor Diyarbakır'da hastaneden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası her yerde aranıyor
Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi Nijerya, Ebola tehdidi nedeniyle 10 eyaleti alarm durumuna geçirdi
Van’da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı Van'da otomobilin çarptığı baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı
İran’dan ABD saldırılarına misilleme Kuveyt’teki askeri üsleri vurdu İran'dan ABD saldırılarına misilleme! Kuveyt'teki askeri üsleri vurdu

23:25
Arda Güler’in 68 metreden attığı gol, La Liga’da sezonun golü seçildi
Arda Güler'in 68 metreden attığı gol, La Liga'da sezonun golü seçildi
23:21
Florentino Perez, Jose Mourinho’yu resmen açıkladı
Florentino Perez, Jose Mourinho'yu resmen açıkladı
23:06
CHP’den istifa etmişti Mesut Özarslan, CHP’nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
CHP'den istifa etmişti! Mesut Özarslan, CHP'nin yeni MYK üyelerine tebrik çiçeği gönderdi
20:23
Dilan Polat’ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
Dilan Polat'ın korumasının hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı
19:43
Trump, Ankara’daki NATO zirvesine katılacak
Trump, Ankara'daki NATO zirvesine katılacak
19:27
Rusya’dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden uyarı: Nükleer silah kullanırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 23:36:10. #7.12#
SON DAKİKA: Harediler Yüksek Mahkeme Üyesinin Evini Bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.