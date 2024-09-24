Hariri'den Lübnan'a Destek Çağrısı

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Eski Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkenin güneyindeki halka destek olma çağrısında bulundu.

X sosyal medya hesabından açıklama yapan Hariri, Lübnan tarihinin bu aşamasında ulusal dayanışmanın ahlaki ve siyasi bir görev olduğunu belirtti.

Hariri, "Güneyde, Beka ve banliyölerdeki halkımız, Lübnanlılara emanettir, onları desteklemek her türlü düşünceden önceliklidir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, Adalet Bakanı Henry el-Huri ve Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Suheyl Abbud, ülkenin içinde bulunduğu istisnai koşullar nedeniyle, bugün, ülkedeki adalet sarayları, mahkemeler ve adli departmanlardaki yargı faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.

İsrail'in Lübnan'a bugünkü saldırılarında 492 kişi öldü

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'a güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 35'i çocuk, 58'i kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeyine göç dalgası devam ediyor.

Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen vatandaşların barınması için açıldığını duyurdu.