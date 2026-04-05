Hasan Mutlu'dan Tutuksuz Yargılanma Çağrısı: "Tutuksuz Yargılanmak Asıldır, Tutukluluk Halleri Derhal Sonlandırılmalıdır"
Hasan Mutlu'dan Tutuksuz Yargılanma Çağrısı: "Tutuksuz Yargılanmak Asıldır, Tutukluluk Halleri Derhal Sonlandırılmalıdır"

05.04.2026 18:36  Güncelleme: 23:45
Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu, tutuksuz yargılanma çağrısında bulundu. Mutlu, haksız yere tutuklandığını ve yargılanmaktan korkmadığını ifade etti.

(İSTANBUL) - Tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu, tutuksuz yargılanma çağrısında bulundu. Mutlu, "Yargılanmaktan asla korkmuyorum. Ancak tutuksuz yargılanmak asıldır. Bir ödül değildir, bir cezalandırma aracı da değildir. Benim ve burada haksız yere özgürlüğünden alıkonulan arkadaşlarımın bu tutukluluk halleri derhal sonlandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Hasan Mutlu, sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamasında, yargılanma sürecine ilişkin eleştirilerde bulundu. Mutlu, şunları kaydetti:

"Ben ve Arkadaşlarım haksız menfaatleri zedelenenlerin ve işbirlikçilerin iftiraları, yalanları ve kumpasları neticesinde bugün bu tecrit altındayız. Bana atılan iftira ve yalanları asla kabul etmiyorum. Kolluk ifadesinde, savcılık ifadesinde ve telefon dinlemelerinde görüleceği gibi suçlamaların aksini gösterir, tarafım lehine görüşme içerikleri mevcuttur. Tarafıma yapılan uyarılar, hatta gözaltına alınmadan bir gün önce dahi 'Abi seni yarın sabah alacaklar bizimkiler konuşurken duydum' sözleriyle bildirilmiş olduğu halde ben o şafakta hazır bir şekilde evime gelen memurları karşılamış olan bir kişiyim."

Bıraksınlar kaçmayı kovsalar gitmem. 40 yıllık eğitimciyim. Onbinlerce öğrenci yetiştirdim. Haksız yere yaklaşık 7 aydır burada küçük bir hücrede tek başıma tecrit altında tutuluyorum. Yargılanmaktan asla korkmuyorum. Ancak tutuksuz yargılanmak asıldır. Bir ödül değildir, bir cezalandırma aracı da değildir. Benim ve burada haksız yere özgürlüğünden alıkonulan arkadaşlarımın bu tutukluluk halleri derhal sonlandırılmalıdır."

Kaynak: ANKA

