Hasankeyf\'te 4 bin 492 paket kaçak sigara ele geçirildi

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Hasankeyf ilçesinde 4 bin 492 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Hasankeyf Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla yapılan yol kontrol uygulamasında bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 4 bin 492 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.