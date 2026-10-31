Haseke'de sel sularına giren 4 çocuktan 1'i boğuldu, 3 çocuktan 1'inin durumu kritik - Son Dakika
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Haseke'de sel sularına giren 4 çocuktan 1'i boğuldu, 3 çocuktan 1'inin durumu kritik

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Haseke'nin Tel Berrak ilçesine bağlı Tel ez-Zeheb köyünde şiddetli yağışlar sonrası eski bir taş ocağında biriken sel suyuna giren 4 çocuktan 1'i boğularak yaşamını yitirdi. Ekiplerce kurtarılan 3 çocuktan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

Suriye'nin kuzeydoğusunda Haseke ilinde sağanak ve sel sularının birikmesiyle oluşan gölete giren çocuklardan üçü kurtarılırken biri hayatını kaybetti.

Haseke Acil Durum ve Afet Yönetimi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Haseke'ye bağlı Tel Berrak ilçesinin Tel ez-Zeheb köyünde şiddetli yağışlar sonrası eski bir taş ocağında su birikintisi oluştuğu belirtildi.

Biriken sel sularına giren 4 çocuktan 1'inin boğularak yaşamını yitirdiği, ekiplerce kurtarılan 3 çocuktan 1'inin ise sağlık durumunun kritik olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Haseke'de sel sularına giren 4 çocuktan 1'i boğuldu, 3 çocuktan 1'inin durumu kritik - Son Dakika
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