Hastane Başhekimi'nden Uluslararası Destek Çağı - Son Dakika
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Hastane Başhekimi'nden Uluslararası Destek Çağı

Kemal Advan Hastanesi'nde çocukların hayatı tehlikede, Ebu Safiye uluslararası toplumdan yardım istedi.

10.10.2024 12:48
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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Başhekimi Hüsam Ebu Safiye, İsrail'in hastanelerini tamamen tahliye kararını durdurması için uluslararası toplumdan destek istedi.

Ebu Safiye, çocuk yoğun bakım ünitesinde kaydettiği ve Filistin Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde tahliye dayatmasında bulunduğu 3 hastaneden biri olan Kemal Advan Hastanesi'ndeki zor durumu aktardı.

Kemal Advan Hastanesi Başhekimi Ebu Safiye, hastanede çok ağır durumda olan çocukların bulunduğunu, vücutlarının her yerinde şarapnel parçaları olduğunu ve hepsinin solunum cihazına bağlı tutulduğunu belirtti.

Ebu Safiye, "tüm uluslararası kuruluşlara, uluslararası topluma, İsrail'in Kemal Advan Hastanesinin tahliye kararını uygulamaktan vazgeçmesi ve hastanenin kapatılmasını engellemesi" çağrısında bulundu.

Ebu Safiye, şunları kaydetti:

"Kemal Advan Hastanesi, İsrail'in sürekli tahliye tehditleri ve yeterli yakıtın tedarik edilememesi sebebiyle kapanmak üzere. Kemal Advan Hastanesinin hizmetlerinin durması bu çocukların hayatlarının sona erdirilmesi demek. Gazze Şeridi'nde bu kadar büyük oranda bir yoğun bakım hastasını kabul edebilecek ikinci bir çocuk yoğun bakım servisi bulunmuyor.

Bununla birlikte yakıtımız da tükenmek üzere. Bugün Gazze'ye bir yardım konvoyu gelecek ancak İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyine yardım konvoyunun girişini engelliyor. Dünyaya tükenmek üzere olan yakıtın girmesine ve hastanelerin insani hizmetlerine devam etmesine izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz."

Ebu Safiye, çocuklar için barış çağrısı yaparak, Gazze'nin kuzeyinde güvenli tıbbi hizmetleri verebilmeleri için kendilerine destek olunmasını istedi.

İsrail saldırılarını yoğunlaştırıyor

İsrail ordusu, 5 gündür Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik kara saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı yerlere yeni kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgedeki Filistinlileri zorla göç ettirmeye çalışıyor.

İsrail saldırıları, başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiye bölgelerinde yoğunlaşıyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, İsrail ordusunun ilk kez bu bölge için tahliye çağrısında bulunduğu 14 Ekim 2023'ten bu yana evlerini ve yaşadıkları yerleri terk etmeyi reddediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, dün, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastanelerinin boşaltılmasını talep ettiğini, İsrail ordusunun Şifa Hastanesinde olduğu gibi bu hastanelerin tahliye edilmemesi durumunda "öldürme, yıkım ve tutuklama" tehditleri savurduğunu açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 10 Filistinli öldü, 97 bin 720 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hastane Başhekimi'nden Uluslararası Destek Çağı - Son Dakika

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