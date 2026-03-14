Hastanenin Sesi ile Tıp Bayramı Kutlandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.03.2026 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nde doğal seslerle hazırlanan klip, 14 Mart Tıp Bayramı'na özel farkındalık oluşturdu.

Kırklareli'nde, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hastane koridorlarındaki doğal ortam seslerinin kullanıldığı video klip hazırlandı.

Kırklareli Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünde görevli Öğretim Görevlisi ve İletişim Uzmanı Dr. Ezgi Zengin Demirbilek, 14 Mart Tıp Bayramı için farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yaptı.

Demirbilek, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinin koridorlarındaki doğal ortam seslerini kayda aldı.

Kaydedilen seslerle "Hastanenin Sesi" başlıklı video klip hazırlayan Demirbilek, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Hazırlanan klip, hastanenin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Demirbilek, AA muhabirine, çalışmayı yaklaşık iki ayda tamamladığını söyledi.

Ortaya anlamlı bir çalışma çıktığını belirten Demirbilek, "İnsan hayatına dokunan, gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapan hekimlerimiz başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." dedi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 16:15:37. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.