Hatay'da 10 Aylık Operasyon: 2305 Tutuklama

Hatay'da polis ekiplerince son 10 ayda yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 bin 616 şüpheliden 2 bin 305'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim 2025-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında kent genelinde 1204 operasyon düzenledi.

Çalışmalarda 6 bin 616 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 bin 305'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.