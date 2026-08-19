Hatay'da 10 Aylık Operasyon: 2305 Tutuklama
Hatay'da son 10 ayda yapılan 1204 operasyonda 6616 şüpheli yakalandı, 2305'i tutuklandı.
Hatay'da polis ekiplerince son 10 ayda yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 bin 616 şüpheliden 2 bin 305'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 Ekim 2025-15 Ağustos 2026 tarihleri arasında kent genelinde 1204 operasyon düzenledi.
Çalışmalarda 6 bin 616 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2 bin 305'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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