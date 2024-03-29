Hatay'da 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde 96 sandık konteynerde kuruluyor - Son Dakika
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Hatay'da 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde 96 sandık konteynerde kuruluyor

Hatay\'da 31 Mart\'ta yapılacak seçimlerde 96 sandık konteynerde kuruluyor

Hatay'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kurulacak. Depremler nedeniyle yıkılan veya hasar alan okulların yerine konuşlandırılan konteynerlerde vatandaşlar oylarını kullanabilecek.

29.03.2024 11:08  Güncelleme: 11:10
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Hatay'da, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kuruluyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, 1 milyon 78 bin 130 seçmen pazar günü sandık başına gidecek.

Hatay'da kurulumları süren 3 bin 424 sandıkta yerel seçim için oy verme işlemi gerçekleştirilecek.

Depremlerinde yıkılan veya ağır hasar alan okullara sandık kurulmayacak. Kent genelinde depremde yıkılan veya ağır hasar alan okulların yerine, bahçelerine veya muhtarlık yanlarına konuşlandırılan konteynerlerde vatandaşlar oylarını kullanabilecek.

Bu kapsamda, Hatay genelinde 2'si yedek 96 konteynerde kurulacak sandıklarda oy verme işlemi yapılabilecek.

Kurulumuna başlanan konteynerlerde çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde 96 sandık konteynerde kuruluyor - Son Dakika

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