Hatay'da Deprem Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Hatay'da Deprem Çalışmaları Devam Ediyor

Vali Masatlı, depremin etkilerini azaltmak için projelerin sürdüğünü açıkladı.

27.11.2024 10:46
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Masatlı, İskenderun ilçesindeki bir otelde düzenlenen basın toplantısında, kentte yürütülen projeleri anlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Masatlı, "Özellikle Antakya'nın kalbi diyeceğimiz Kurtuluş ve Kemalpaşa caddeleri ile Uzun Çarşı'da çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor." dedi.

Masatlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurtuluş Caddesi'nde 69 tescilli yapımızın 64'ünde çalışma başladı. Tarihin ilk ışıklandırılan caddesini, tarihi dokusu, geleneksel yapıları ve altyapısıyla kısa sürede yapmak için kapatıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanı'mız kente geldiğinde gelecek yıl kasımda Kültür Yolu Festivali'nin Antakya'da yapılmasının planlandığını söyledi. Tüm hazırlıklarımız o minvalde devam ediyor."

İskenderun'da 750 yatak, Antakya'da da 1000 yatak kapasiteli öğrenci yurtlarının inşaatına başlandığını bildiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Enkaz atıklarının geri dönüşümü için 'Enkaz Dönüştürme ve Ayrıştırma' projesini başlattık. Bu Türkiye ve bölgemizde ilk ayrıştırma tesisidir. Biz sadece enkazları kaldırmadık, sonrasında çevreci bir yaklaşımla, insanlarımızın sağlığını düşünerek böyle bir projeye başladık."

Masatlı, konuşmasının ardından basın mensuplarıyla sohbet etti.

Kaynak: AA

Mustafa Masatlı, Antakya, Deprem, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'da Deprem Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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