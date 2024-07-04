Hatay'da depremden etkilenen üreticilere tarımsal destek - Son Dakika
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Hatay'da depremden etkilenen üreticilere tarımsal destek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, tarımsal üretimde devamlılığın sağlanması için 169 üreticiye bazıları yüzde 50 hibe destekli çeşitli malzemeler dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Seralara Can Suyu' projesi kapsamında, depremlerden etkilenen üreticilere destek programı hazırlandı. Program kapsamında 119 depremzede üreticiye sera örtüsü yüzde 50 hibe desteğiyle, 50 üreticiye de gübre, tuzak, eldiven, ilaç ve ilaçlama pompası ücretsiz sağlandı. Desteklerin kentin ekonomisine olumlu katkı sağlaması bekleniyor.

04.07.2024 13:15
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Hatay'da, tarımsal üretimde devamlılığın sağlanması için 169 üreticiye bazıları yüzde 50 hibe destekli çeşitli malzemeler dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının koordinatörlüğünde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Seralara Can Suyu" projesi ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, depremlerden etkilenen üreticilere destek programı hazırlandı.

Program kapsamında belirlenen 119 depremzede üreticiye sera örtüsü yüzde 50 hibe desteğiyle, 50 üreticiye de gübre, tuzak, eldiven, ilaç ve ilaçlama pompası ücretsiz sağlandı.

Samandağ İlçe Tarım Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda, malzemeleri Hatay Valisi Mustafa Masatlı üreticilere verdi.

Masatlı, burada gazetecilere, depremlerden etkilenen tarım ve hayvancılığın toparlanması için desteklerin sürdüğünü söyledi.

Hatay'da örtü altı üretimin büyük önem taşıdığını vurgulayan Masatlı, "Üreticilerimizin en önemli gider kaynaklarından olan örtü altı tarımın ilimizde en yoğun olarak yürütüldüğü Samandağ, Arsuz ve Defne ilçelerimizde 119 üreticimize yaklaşık 6 milyon 912 bin lira bedelli sera malzemesinin yüzde 50 hibe bedelli olarak dağıtımını gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Projeyle Samandağ, Arsuz ve Defne'de yaklaşık 220 dekar sera alanının üzeri örtülerek üretimde süreklilik, verim ve kalite sağlanmış olacaktır." diye konuştu.

Masatlı, desteklerin kentin ekonomisine de olumlu katkı sağlayacağına inandıklarını, 50 üreticiye de 512 bin lira değerinde malzeme sunulduğunu anlatarak, "Tüm bu çalışmalarımızın amacı, depremden etkilenen çiftçilerimizin en kısa sürede normal üretim faaliyetlerine dönmelerini sağlamak, geçim kaynaklarını korumak ve devamlılığını tesis etmektir. Bu zor günleri her geçen gün geride bırakırken, devlet ve millet dayanışmasıyla birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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