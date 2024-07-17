Hatay'da depremden etkilenenler için 10 bin 335 konut inşa ediliyor - Son Dakika
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Hatay'da depremden etkilenenler için 10 bin 335 konut inşa ediliyor

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için 10 bin 335 kalıcı konutun inşası sürüyor.

17.07.2024 12:20
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için 10 bin 335 kalıcı konutun inşası sürüyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından mahallede yapımına başlanan konutları, iki bölge ve 7 etap halinde yükseliyor.

Bazı kısımlarında iş bitirme oranının yüzde 50'lere ulaştığı deprem konutları, çekilecek kurayla hak sahiplerine teslim edilecek.

"Çalışmalarına başlanan konut sayımız 47 bin 142"

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yıkılan her konutun daha iyisini, güzelini, güvenlisini, yenisini yapıp vereceğiz." sözünden ilham alarak 24 saat sahada çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Depremin en fazla etkilediği Hatay'da yaklaşık 22 bin iş yeri, 857'den fazla ahır, 157 binin üzerinde de konut olmak üzere yaklaşık 180 bin hak sahipliğini onayladıklarını belirten Masatlı, şöyle devam etti:

"Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyecek şekilde ilimizde şu an itibarıyla 180 binden fazla bağımsız bölümün inşası planlandı ve büyük bir kısmında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlimizin yeniden imarı 4 şekilde devam etmektedir. Bunlardan biri de TOKİ marifetiyle yapımı devam eden kentsel afet konutlarıdır. TOKİ koordinasyonunda kentsel afet konutu olarak 46 bin 482'si bizzat devletimizce, 660'ı da bağışçılar tarafından olmak üzere yapım çalışmalarına başlanan konut sayımız toplam 47 bin 142'dir."

Bugüne kadar 10 bin 889 bağımsız bölümün kurasını çektiklerini ve hak sahiplerini belirlediklerini ifade eden Masatlı, anahtarını teslim alan vatandaşların eskisinden daha iyi, güzel ve güvenli konutlarına yerleşmeye başladığını anlattı.

"'Antakya'mızın yeni ve güçlü yüzü' ifadesini burada bulabiliriz"

Masatlı, Dikmece'de yapılan 10 bin 335 konutun da hızla yükseldiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Dikmece Mahallesi'nde TOKİ marifetiyle yaptığımız kentsel afet konutlarımızla tam olarak 'Antakya'mızın yeni ve güçlü yüzü' ifadesini burada bulabiliriz. Burada konut yapım çalışmalarımız iki bölge şeklinde devam etmektedir. Bu iki bölgede 7 etap şeklinde yapımına başlanan toplam konut sayımız 10 bin 335'tir. Bu 7 etabın bazı bölümlerinde iş bitirme oranımız yüzde 50 civarındadır. Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Dikmece'de en yakın zamanda konutlarımızı tamamlayarak AFAD üzerinden çekilen kura marifetiyle hak sahiplerine vermiş olacağız.

Ayrıca bu alanlarda sosyal donatı alanlarımızın, ibadethanelerimizin, okullarımızın, kısacası bir insanın hayatını iademe ettirmesi için gerekli her ne varsa buralarda planlanmış durumda. 10 bin 335 konutta neredeyse 50 binden fazla insanımızın barındığı, yaşadığı, hayatını idame ettirdiği bir alan olacaktır. O bakımdan buraları görünce bizler de çok mutlu oluyoruz."

Kaynak: AA

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