Hatay\'da iş yerine silahlı saldırı

Hatay'ın Erzin ilçesinde, iş yerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Atatürk Caddesi'ndeki Volkan K'ye ait emlakçıya otomobiliyle gelen bir kişi, tabancayla ateş ederek kaçtı.
Bu sırada iş yerinde bulunan 14 yaşındaki bir çocuk, koltuğun arkasına saklandı.
İhbar üzerine olay yerine polis sevk edildi.
Ekipler bölgede yaptıkları incelemede iş yerinin camına 5 mermi isabet ettiğini belirledi.
Saldırı sonrası bölgeden kaçan şüpheli Y.İ. ekiplerce yakalandı.
Öte yandan, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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