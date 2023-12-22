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Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, gümrük kaçağı 21 bin 400 boş makaron, 6 bin 560 doldurulmuş makaron, 280 kilogram kıyılmış tütün, 76 kilogram nargile tütünü ve 22 kilogram tütün ele geçirildi.

Hatay\'da kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı
22.12.2023 - 16:59,  Güncelleme: 17:05
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yapılan kaçakçılık operasyonunda çok miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü, ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta ve Sanayi Mahallesi'nde yapılan aramalarda toplam 280 kilo kıyılmış kaçak tütün, 21 bin 400 gümrük kaçağı makaron, 6 bin 560 doldurulmuş makaron, 67 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ve 22 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

M.A.Ö., M.M., H.M. ve U.M. adlı şüpheliler gözaltına alındı. - HATAY

Kaynak: AA
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