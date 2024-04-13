Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Hanyolu Mahallesi'ndeki tarlada Aytaç Altıok (42) idaresindeki traktör devrildi.
Sürücünün aracın altında kaldığı kazanın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin incelemesinde yaşamını yitirdiği belirlenen Altıok'un cenazesi, Altınözü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'ın Altınözü ilçesinde traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Jandarma ekipleri tarafından kontrollü geçişler sağlanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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