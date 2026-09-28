Hatay Dörtyol'da kavgada tabancayla bir kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kavga ettiği kişiyi tabancayla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

İstiklal Mahallesi'nde O.K. ve M.F.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında O.K. tabancayla ateş ettiği M.F.E'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, O.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.