Hatay Dörtyol'da kavgada tabancayla bir kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındı

Hatay Dörtyol'da kavgada tabancayla bir kişiyi yaralayan zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay Dörtyol'da iki kişi arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada bir kişi tabancayla yaralandı. Yaralı ambulansla Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tabancayla ateş eden zanlı ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kavga ettiği kişiyi tabancayla yaralayan zanlı gözaltına alındı.
İstiklal Mahallesi'nde O.K. ve M.F.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.
Kavga sırasında O.K. tabancayla ateş ettiği M.F.E'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı ambulansla Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, O.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?