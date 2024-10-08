Hatay'ın 6 Yöresel Lezzetine Coğrafi İşaret - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hatay'ın 6 Yöresel Lezzetine Coğrafi İşaret

Hatay\'ın 6 Yöresel Lezzetine Coğrafi İşaret

Hatay Valiliği, 6 yeni yöresel lezzetin coğrafi işaret tescil belgesi tanıtımını yaptı.

08.10.2024 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY Valiliği tarafından coğrafi işaret tescil belgesi kazanan 6 yeni yöresel lezzetin tanıtımı Antakya Gastronomi çarşısında yapıldı.

Hatay'ın yöresel lezzetleri Antakya simidi, Belen tava, Antakya külçesi, Zahter balatası, kekik salatası, tel kadayıfı ve tandır kahkesi coğrafi işaret tescil belgesi aldı. Antakya Gastronomi çarşısında düzenlenen tanıtım etkinliğine Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve protokol üyeleri katıldı. Coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan yöresel lezzetler hakkında bilgi veren Vali Mustafa Masatlı, Hatay'ın sahip olduğu kültürel ve ekonomik değerlerin korunarak, gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmaların sürdüğünü söyledi. Coğrafi işaret alan ürünlerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırdığını dile getiren Vali Masatlı, kente özgü daha önce 31 ürüne coğrafi işaret belgesi alındığını hatırlattı. Vali Masatlı, şöyle devam etti:

'COĞRAFİ İŞARET TESCİL BELGESİNDE TÜRKİYE'DE ZİRVEYE OTURACAĞIZ'

"Bu kapsamda en güçlü yönlerimizin başında gelen gastronomi zenginliğimizi desteklemek için Hatay'a göreve geldiğimiz günden bu yana, lezzetlerimiz, ürünlerimiz ve coğrafi işaretlerimizi tekraren toplayıp onları bir sonraki nesle emanet etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mevcut olan 25 coğrafi işaret sayımızı, 37 coğrafi işarete bugün itibarıyla çıkarmış bulunuyoruz. Tescil bekleyen tüm başvurularımız tamamlandığında da bu sayı önümüzdeki sene 124'e çıkacaktır. Bu sayıyla beraber Türkiye'de biz zirveye oturmuş olacağız. Şehrimizin kimliğine, değerlerine sahip çıkmak, hepimizin sorumluluğunda olan işlerimizdendir, bu bakımdan coğrafi işaret alması demek, mahrecinin ve menşeinin belli olması demektir. 6 Şubat 2023'te depremlerden etkilenen kentin yüzyıllara dayanan mutfak kültürünü yaşatmaya devam edeceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de Hatay'a ait 6 ürünün daha coğrafi işaret tescil belgesi almasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Konuşmaların ardından katılımcılara coğrafi işaret belgesi alan 6 ürün ikram edildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hatay Valiliği, Kültür Sanat, Gastronomi, Antakya, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Belen, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hatay'ın 6 Yöresel Lezzetine Coğrafi İşaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:57 Telegram ve Discord’da uygunsuz paylaşım yapan 2 kişi yakalandı Telegram ve Discord'da uygunsuz paylaşım yapan 2 kişi yakalandı
20:00 TBMM’deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel’den gündem yaratacak açıklama TBMM'deki İsrail oturumunun ardından Özgür Özel'den gündem yaratacak açıklama
17:59 Sıla’nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın Sıla'nın teyzesi konuştu: Öyle kanı bozuk bir kız kardeşimiz yok, müebbet alsın
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
10:20 KYK burskredi başvuruları başladı KYK burs/kredi başvuruları başladı
09:56 Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı Parfüm markasının tanıtımı için poz veren 50 yaşındaki Victoria Beckham göz kamaştırdı
09:51 Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu Sessizliğini bozan Uraz Kaygılaroğlu yine baltayı taşa vurdu
09:48 Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda Kiralamalarda bunu yapanlara büyük ceza yolda
09:46 İzmir’de 91 yaşında hayatını kaybeden adamın evinden çok sayıda silah bulundu İzmir'de 91 yaşında hayatını kaybeden adamın evinden çok sayıda silah bulundu
09:36 Google Play’de köklü değişiklik Google Play'de köklü değişiklik!
09:35 Acun Ilıcalı’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Beni Escobar yaptı Acun Ilıcalı'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Beni Escobar yaptı
09:29 Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu Sıla bebeğin cenazesi hastaneden alınırken gözyaşları sel oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 23:14:58. #1.12#
SON DAKİKA: Hatay'ın 6 Yöresel Lezzetine Coğrafi İşaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.