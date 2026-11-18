Hatay İskenderun'da firari hükümlü 11 yıl 1 ay hapis cezasıyla cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan firari hükümlü, hakkındaki 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından cezaevine gönderilen hükümlünün, silah veya mermi bulundurma suçundan arandığı belirtildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması" suçundan aranan İ.K'yi gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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