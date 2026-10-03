Hatay Kırıkhan\'da Kırıkhan-Reyhanlı yolunda çarpışan iki otomobilde 5 kişi yaralandı

Hatay Kırıkhan'da Kırıkhan-Reyhanlı yolunda çarpışan iki otomobilde 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda iki otomobil çarpıştı, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobillerdeki yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil Kırıkhan- Reyhanlı kara yolunda çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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