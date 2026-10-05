Hatay Kırıkhan'da sağlık merkezi otoparkında sürücüsüz aracı güvenlik görevlileri durdurdu

Hatay Kırıkhan'da sağlık merkezi otoparkında sürücüsüz aracı güvenlik görevlileri durdurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkhan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin otoparkına bırakılan otomobil, sürücüsü olmadan geriye doğru harekete geçti. Güvenlik görevlileri koşarak aracın arkasına geçip onu durdurdu ve park halindeki bir araca çarpmasını önledi; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sağlık merkezinin otoparkında geriye hareket eden otomobilin güvenlik görevlilerince durdurulması kamerayla görüntülendi.
Kırıkhan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin otoparkına bırakılan plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen nedenle geriye hareket etti.
Otomobilin içerisinde sürücü olmadığını fark eden güvenlik amiri Aydın Diktaş ve güvenlik görevlisi Hasan Çıklar, koşarak arkasına geçtikleri aracı durdurdu.
Görevlilerin müdahalesiyle, otomobilin park halindeki bir araca çarpması engellendi.
Olay, merkezin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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