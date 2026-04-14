Hattuşa'nın 40. Yılı Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hattuşa'nın 40. Yılı Paneli

Hattuşa\'nın 40. Yılı Paneli
14.04.2026 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hitit Üniversitesi'nde 'Hititlerde Tıp ve Hukuk' paneli düzenlendi, önemli konular tartışıldı.

Çorum'da Hititler'in başkenti Hattuşa'nın UNESCO??????? Dünya Mirası Listesi'ne girişinin 40. yılı kutlama etkinlikleri kapsamında "Hititlerde Tıp ve Hukuk" paneli gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, milattan önce 1700-1300 yılları arasında yaşayan Hitit medeniyetinde tıp ve hukuk alanında yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Hitit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Abdullah Hacar'ın moderatörlüğündeki panelde, Prof. Dr. Salih Fehmi Katırcıoğlu "Hitit toplumunda salgın hastalıklar", Doç. Dr. Metin Alparslan "Hitit kanunları ışığında mülkiyet ve ekonomik yapı", Doç. Dr. Meltem Doğan Alparslan da "Kanun, Kadın ve Aile: Hitit hukukunda toplumsal düzen" konularında sunum yaptı.

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi ve Vakıf 19 tarafından organize edilen panelde konuşmacılar, sunumlarının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Panele CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir de katıldı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hattuşa'nın 40. Yılı Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 14:02:09. #.0.4#
SON DAKİKA: Hattuşa'nın 40. Yılı Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.