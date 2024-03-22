Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Youngsu ile bir araya geldi - Son Dakika
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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Youngsu ile bir araya geldi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Youngsu ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Lee Youngsu'nun, Orgeneral Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahını ziyaret ettiği belirtildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından taltif edilen 'Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat Nişanı'nın, Kadıoğlu tarafından Youngsu'ya takdim edildiği belirtildi.

22.03.2024 17:51
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Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Youngsu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Lee Youngsu'nun, Orgeneral Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahını ziyaret ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından taltif edilen "Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat Nişanı"nın, Kadıoğlu tarafından Youngsu'ya takdim edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Youngsu ile bir araya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Youngsu ile bir araya geldi - Son Dakika
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