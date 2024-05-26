Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli gazileri ziyaret etti

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Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören gazileri ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızda görevli personelimiz, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören kahraman gazilerimizi ziyaret etti." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete dair fotoğraflara da yer verildi.