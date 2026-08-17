Hava Kuvvetleri'nde Devir Teslim Töreni - Son Dakika
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Hava Kuvvetleri'nde Devir Teslim Töreni

Hava Kuvvetleri\'nde Devir Teslim Töreni
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Milli Savunma Bakanı Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda devir teslim törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleşen devir teslim törenine katıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 2026 Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında emekliye sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, görevi Orgeneral Rafet Dalkıran'a devretti.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında düzenlenen törende Bakan Yaşar Güler'in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hava Kuvvetleri'nde Devir Teslim Töreni - Son Dakika

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