Hava sıcaklıkları develeri bile bunalttı, sahipleri serpme su ile serinletmeye başladı - Son Dakika
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Hava sıcaklıkları develeri bile bunalttı, sahipleri serpme su ile serinletmeye başladı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması sonucu Türkiye'nin ünlü güreş develeri doğal serinletme ile rahatlatılıyor. Develerin sahipleri, sıcak hava nedeniyle zorlanan develeri serpme su ile serinletiyor. Develer haftada iki gün yıkanıyor ve iyi bakılmaları gerekiyor. Sahiplerinin verdiği bilgiye göre, develer günlük ortalama 100 litre su içiyorlar.

01.07.2024 18:42
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Hava sıcaklıkları develeri bile bunalttı, sahipleri serpme su ile serinletmeye başladı

Hava sıcaklığı 40 dereceyi aşınca ünlü güreş develeri doğal yollarla serinliyor

"Günde ortalama 100 litre su içiyorlar"

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması sonucu Türkiye'nin ünlü güreş develeri doğal serinletme ile rahatlatılıyor.

Kumluca'da hava sıcaklığının 40 dereceyi geçmesiyle beraber Türkiye'nin ünlü güreş develeri doğal serinletme ile rahatlatılıyor. Develerin sahibi Sait Öztürk, evlerini güreş sezonu sonrası özenle besliyor. 5 ayrı güreş devesi ile önümüzdeki güreş sezonunda sahalarda boy gösterecek olan Sait Öztürk'ün Salih Bey kafilesi yaz mevsimi boyunca arpa, burçak, fink ve yonca ile besleniyor. Hava sıcaklıkların 40 dereceyi aşması nedeniyle güreş develeri doğal yollarla serinletiliyor. Yedikleri yem ve samanlardan enerji elde eden develer aldıkları enerjiyi sıcak hava nedeniyle atmakta zorlanıyor. Vücut sıcaklığı artan develer serpme su ile serinletiliyor.

"Develer haftanın iki günü yıkanıyorlar"

Konuyla ilgili bilgi veren deve kafilesinin sahibi Sait Öztürk, "Mart ayından sonra güreşler tamamlanıyor. Devler bu süre içinde beslenmeye geçiyor. Tüylerini atıyorlar. Havaların da çok ısınması ile birlikte haftanın bir iki günü serinletiyoruz. Yıkıyoruz. Çünkü malum havalar 40 derece. Nemle birlikte 45-50 dereceyi buluyor. Hayvanların da serinlemeye ihtiyacı var. İyi bakılması lazım. Altlarının çok temiz olması lazım. Eylüle kadar böyle yapacağız. Eylülden sonra tüyleri yeniden çıktıktan sonra bu işlemleri yapmayacağız" dedi.

Daha önce 3 ayrı güreş devesi olduğunu artık 5 ayrı güreş devesi olduğunu belirten Öztürk, "Bu yıl sahalarda 5 tane havutlu devemizle Salih Bey kafilesi olarak güreşeceğiz. Çanakkale'den aşağı tüm güreşlere davetliyiz. Sağ olsun cemiyetler bizleri sevip sayıp güreşlere davet ediyorlar" diye konuştu.

Sait Öztürk, Türkiye Şampiyonlarından Salih Baron adlı devesinin Türkiye'nin Kırkpınar'ı sayılan Selçuk güreşlerinde derece yapıp birincilik kupası aldığını ve Kumluca ilçesinin gururu olduğunu sözlerine ekledi.

"Bir deve günlük 100 litre su içiyor"

Öztürk son olarak, "Develerimiz günlük iki bağ fink ve yonca yiyor. Ayrıca 7-8 kilo yem yiyorlar. Ortalama 100 litre su içiyorlar" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Türkiye, Kumluca, Antalya, Deve, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hava sıcaklıkları develeri bile bunalttı, sahipleri serpme su ile serinletmeye başladı - Son Dakika

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