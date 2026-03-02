Havai Fişek Fabrikasında Patlama: 21 Ölü

YENİ DELHİ, 2 Mart (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletindeki bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 21 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Yerel bir polis yetkilisinin pazar günü telefonla yaptığı açıklamaya göre patlama cumartesi günü eyaletin Kakinada bölgesinde yaşandı. Hayatını kaybedenler arasında kadınların da bulunduğunu belirten yetkili, bedenlerinde yanık oluşan kazazedelerin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Medyada yer alan haberlere göre kaza yaklaşık 35-40 işçinin havai fişek yapımında kullanılan patlayıcı maddeleri karıştırdığı sırada meydana geldi.

Fabrikanın kilometrelerce uzağından duyulabilen patlamanın şiddetinden yanarak kömürleşen cansız bedenlerin tanınmayacak hale geldiği bildirildi.