Havran\'da AK Parti Meclis Üyesi Silahlı Saldırıda Öldü

BALIKESİR'in Havran ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden AK Parti Havran Belediye meclis üyesi Mehmet Anıl Yüksel (33), Havran'da toprağa verildi.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Hamambaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, AK Parti Havran Belediye meclis üyesi Mehmet Anıl Yüksel, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yüksel, vücuduna isabet kurşunlar nedeniyle yere yığıldı. Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yüksel'i Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Yüksel, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yüksel'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Yüksel için bugün Havran Koca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, ailesi ve yakınları katıldı. Yüksel'in cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından Havran Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.