Balıkesir'in Havran ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ebubekir Mahallesi'ndeki elektrik arızasını gidermeye çalışan teknisyen Oktay Solar (30), henüz bilinmeyen nedenle akıma kapıldı.
Solar, iş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Havran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Solar, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Havran'da Elektrik Akımına Kapılan Teknisyen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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