Havuzda Boynu Kırılan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Havuzda Boynu Kırılan Genç Hayatını Kaybetti

08.07.2025 17:38
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde havuza atlayan 24 yaşındaki Alihan Güldal, boyun kırığı nedeniyle öldü.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde atladığı havuzda boynu kırılan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yalı Mahallesi 267. Sokak'taki bir sitede havuza atlayan Alihan Güldal'ın (24) hareketsiz kaldığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrollerde Güldal'ın boynunun kırıldığı tespit edildi.

Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Güldal, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Havuzda Boynu Kırılan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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