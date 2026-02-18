Havza\'da Şiir Dinletisi Yapıldı

Havza'da "Mahlep Ağacı" isimli şiir dinletisi düzenlendi.
Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen dinletide, Türk Edebiyatında tanınan şairlerin şiirlerinden seçmeler okundu.
Okul öğretmenlerinin şiirleri seslendirdiği dinletinin ardından etkinlikte görev alanlara, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ tarafından plaket verildi.
Ertuğ, keyif dolu bir program izlediklerini belirterek, " İlçemizde kültürel faaliyetlerin artarak devam etmesine önem veriyoruz. İlçe genelinde daha fazla kişiye ulaşacak etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.
Şiir dinletisine, Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Eğitim-Bir-Sen ilçe Başkanı Halit Gökçe, davetliler ve vatandaşlar katıldı.
