Havza'da Yeni Cami İbadete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Havza'da Yeni Cami İbadete Açıldı

Havza\'da Yeni Cami İbadete Açıldı
30.05.2026 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erikbelen Hacı Nazım Efendi Camisi, 750 kişilik kapasitesiyle Havza'da ibadete açıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde 2021 yılında inşaatına başlanan Erikbelen Hacı Nazım Efendi Camisi, ibadete açıldı.

Erikbelen Mahallesi'ndeki tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Mahalle muhtarı Arif Erol, caminin 2 bin metrekarelik arsa üzerinde yapıldığını, 450 metrekare kullanım alanına sahip olduğunu belirterek, "750 kişi aynı anda ibadet edebilecek. Camimiz yaklaşık 12 milyon liraya mal oldu. Böyle eserler kolay meydana gelmiyor. Emeği geçenlere ve yardımda bulunan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Afetlerden korunmak ve bereketli bir hasat için düzenlendiğimiz afat kurbanı etkinliğimize katılımlarınızdan dolayı da ayrıca teşekkür ederim." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise emeği geçen ve cami inşaatına destek veren hayırseverlere teşekkür ederek caminin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Daha sonra cami, dualarla ibadete açıldı ve ilk namaz kılındı.

Kılınan namazın ardından kesilen kurbandan yapılan yemekler davetlilere ikram edildi.

Caminin açılışı ve afet kurbanı etkinliğine AK Parti Havza İlçe Başkanı Aziz Pekşen, MHP Havza İlçe Başkanı İbrahim Yüksel, Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Yeni Cami, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da Yeni Cami İbadete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor Teknik direktörlük yapan eski futbolcu, 11 dekarlık arazide organik vişne üretiyor
Türkiye’de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak Türkiye'de ilk kez üretildi, denizlerin derinliklerine bırakılacak
Murat Karayalçın’dan ’yeni parti’ açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli
Kongo’da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi Kongo'da Ebola salgını büyüyor: Vaka sayısı bini aştı, 12 ülke için yüksek risk alarmı verildi
Bayramlaşmaya gelip hastanelik oldular Bayramlaşmaya gelip hastanelik oldular
Avrupa’nın utanç lekesi Solingen faciasının üzerinden 33 yıl geçti Avrupa'nın utanç lekesi Solingen faciasının üzerinden 33 yıl geçti

17:54
Kılıçdaroğlu, “Hain“ sloganlarına kendisini Atatürk’e benzeterek yanıt verdi
Kılıçdaroğlu, "Hain" sloganlarına kendisini Atatürk'e benzeterek yanıt verdi
17:47
Dünyada sadece Türkiye’de var İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
16:58
42 ili birbirine bağlayacak proje Yarısına yakını bitti
42 ili birbirine bağlayacak proje! Yarısına yakını bitti
15:02
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir’e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
Özgür Özel kalabalıkla Anıtkabir'e yürüdü: Bu iktidar yürüyüşünün ilk adımıdır
15:01
Ankara’da iki ayrı CHP mitingi Katılım farkı dikkat çekti
Ankara'da iki ayrı CHP mitingi! Katılım farkı dikkat çekti
14:21
Özgür Özel Güvenpark’ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Özgür Özel Güvenpark'ta halka sesleniyor: Bugün iktidar yürüyüşü başlatmanın günüdür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2026 18:01:11. #7.12#
SON DAKİKA: Havza'da Yeni Cami İbadete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.