Hawaii'de Şiddetli Sel Felaketi

21.03.2026 13:20
Hawaii'de 20 yılın en ağır sel felaketinde 5,500 kişi tahliye edildi, zarar 1 milyar doları aşabilir.

ABD'nin Hawaii eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle son 20 yılın en ağır sel felaketlerinden birinin yaşandığı bildirildi.

Yetkililer, bir hafta önceki fırtınanın ardından halihazırda suya doymuş zemine düşen yoğun yağışların Hawaii'de son 20 yılın en ağır sel felaketlerinden birine yol açtığını ve gelecek günlerde daha fazla yağış beklendiğini açıkladı.

Şiddetli yağışların özellikle Oahu Adası'nda geniş çaplı taşkınlara yol açtığını, sel nedeniyle çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğünü bildiren yetkililer, yaklaşık 5 bin 500 kişi için tahliye kararı alındığını kaydetti. Yetkililer, sel nedeniyle 120 yıllık bir barajın yıkılabileceği konusunda da uyarıda bulundu.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığını ancak yaklaşık 10 kişinin hipotermi nedeniyle hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Ekiplerin mahsur kalan kişileri havadan ve denizden aradığını dile getiren yetkililer, ancak sel görüntülerini kaydetmek isteyen bazı kişilerin dron uçurmasının çalışmaları aksattığını belirtti.

Hawaii Valisi Josh Green ise felaketin yol açtığı zararın 1 milyar doları aşabileceğini ifade ederek, altyapı, konutlar ve sağlık tesislerinin selden ciddi şekilde etkilendiğini kaydetti.

Eyalet genelinde sel uyarıları devam ederken, gelecek günlerde 15 ile 20 santimetre arasında yağış bekleniyor.

Kaynak: AA

Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik’in duygu dolu anları Telefondan annesiyle bayramlaşan Mehmetçik'in duygu dolu anları
Bahçeli, Ülkü Ocakları’nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi Bahçeli, Ülkü Ocakları'nın geliştirdiği yarış arabalarına isim verdi
İran’ın füzesinin gücüne bakın İsrail’de krater gibi delik açıldı İran'ın füzesinin gücüne bakın! İsrail'de krater gibi delik açıldı
Maçın bitiş düdüğünü duyan Arda Turan kendinden geçti Maçın bitiş düdüğünü duyan Arda Turan kendinden geçti
İsviçre, ABD’ye silah ihracatını durdurdu İsviçre, ABD'ye silah ihracatını durdurdu

14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
14:04
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez’den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
13:38
Kim Jong-Un’a karşı 0,07’lik oyu kimler verdi İşte merak edilen sorunun yanıtı
13:21
Avrupa diken üstünde İran’ın Diego Garcia saldırısı büyük panik yarattı
12:45
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı
21.03.2026 14:36:52
