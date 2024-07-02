Hayatta İyilik Var Derneği, Filistinli Şehit Eşleri ve Anneleri İçin Yardım Kampanyası Başlattı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hayatta İyilik Var Derneği, Filistinli Şehit Eşleri ve Anneleri İçin Yardım Kampanyası Başlattı

Hayatta İyilik Var Derneği, Filistinli şehit eşleri ve annelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yardım kampanyası başlattı.

02.07.2024 12:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hayatta İyilik Var Derneği, Filistinli şehit eşleri ve annelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için yardım kampanyası başlattı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından derneğin Filistinliler için yardım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda dernek, 31 Ekim 2023'te Mısır'da Port-Said Bölgesi'ndeki Mısır Kızılayı ile protokol imzaladı.

Yardım çalışmaları kapsamında Hayatta İyilik Var Derneği, Kurban Bayramı'nda da bir organizasyon gerçekleştirerek çoğunluğu yetim ve öksüz olan 250 Filistinli çocuğun bayramlıklarını tedarik etti.

Bu süreçte dernek, ağırlıklı olarak Filistinli şehit eşi ve annesi olan kadınların ihtiyaçlarının karşılanması için yeni bir yardım organizasyonu daha başlattı.

Kadınların ihtiyaçlarını tespit eden ve listeleyen dernek, yardımları 20-25 Temmuz arasında ihtiyaç sahiplerine dağıtacak.

Dağıtılacak ihtiyaç listesinde ise başörtüsü, Kur'an'ı Kerim, seccade, tespih, kadın hijyen seti ve ferace bulunuyor.

Dernek, Filistinli kadınların ihtiyaçlarının tedariki için kampanya ücreti olarak kişi başı 105 dolar belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hayatta İyilik Var Derneği Başkanı Ufuk Tan Keleş, bağışçıların desteği ile şehit eşi ve şehit annesi olan hanımların ihtiyaçlarını elbirliği ile tamamlayacaklarını kaydetti.

Filistin'deki soykırıma karşı Filistin haklının büyük direnç gösterdiğini belirten Keleş, "Filistin'de inanılmaz bir direnç gösteren bu halkın onurlu anneleri ve eşleri kendi ihtiyaçlarını dile getirmekten haya eden tavırlarıyla büyük bir saygıya layıktır. Dağıtım yapılırken kendilerine uzatılan zarfı eğer o an ihtiyacı yoksa almayan şehit anne ve eşleri gördüm. Onlara zor zamanlarında destek olmak bizlerin boynunun borcudur düşüncesiyle çocuklarımızın bayramlıklarının tedarik edilmesi ardından bu organizasyonu başlattık." ifadelerini kullandı.

Keleş, bugüne kadar 61 tır insanı yardımı Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze'ye ulaştırdıklarını vurgulayarak, "Derneğimiz eş zamanlı olarak Gazze içi dağıtımlar da yapıyor. Bu dağıtımlar arasında özellikle temiz su ihtiyacı ön palanda tutulmuştur. Organizasyonumuz devam ediyor. Ayrıca Gazze'den Mısır'a gelen yaralı Filistinli kardeşlerimizi kaldıkları hastanelerde ziyaret ederek onlara hem nakdi hem de belirlenen ihtiyaçlarını tedarik ederek yardımlarda bulunuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Filistin, İyilik, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hayatta İyilik Var Derneği, Filistinli Şehit Eşleri ve Anneleri İçin Yardım Kampanyası Başlattı - Son Dakika


18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 18:51:09. #1.11#
SON DAKİKA: Hayatta İyilik Var Derneği, Filistinli Şehit Eşleri ve Anneleri İçin Yardım Kampanyası Başlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement