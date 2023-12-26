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Hayrabolu'da yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Hayrabolu'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Hayrabolu ilçesinde Belediye Başkanı Osman İnan tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğü belirtildi. İnan, belediye olarak yol yapım ve onarım çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade etti.

Hayrabolu\'da yol yapım çalışmaları devam ediyor
26.12.2023 - 15:35,  Güncelleme: 15:36
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Hayrabolu ilçesinde yol yapım çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman İnan, yaptığı açıklamada, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sorunları yerinde inceleyip, istişare ederek çözüme kavuşturduklarını ifade eden İnan, "Belediye olarak ilçemiz genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarını titizlikle sürdürüyoruz. Ekiplerimiz ilçemiz genelinde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Hayrabolu'da ağaçlar budanıyor

Hayrabolu Belediyesi ağaç budama çalışması başlattı

Hayrabolu Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, ilçe genelinde ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Osman İnan, belediye olarak ağaç bakımına büyük özen gösterdiklerini söyledi.

Ağaçların gelişimini hızlandırmak ve sağlıklı kalmalarını sağlamak amacıyla yapılan budama çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini belirten İnan, "Bizden sonraki nesillere temiz bir çevre ve iyi bir doğa bırakma en büyük hedeflerimizden biridir." diye konuştu.

Kaynak: AA
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