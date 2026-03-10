Hazal Güner Umreye Gitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hazal Güner Umreye Gitti

10.03.2026 02:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Depremden kurtarılan 8 yaşındaki Hazal, ailesiyle kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremde yıkılan binanın enkazından 72 saat sonra annesinin kucağında çıkarılan ve umreye gitme hayali kuran 8 yaşındaki Hazal Güner, kutsal toprakları görmek için ailesiyle yola çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaldığı enkazdan 72 saat sonra annesinin kucağında çıkartılan Hazal Güner ile ailesi, Mersin Valiliğinin himayesinde umreye gitmek için Çukurova Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Yaşadığı mutluluğu AA muhabirine anlatan baba Rauf Güner, "Öncelikle Sayın Vali'miz ve eşi hanımefendiye çok çok teşekkür ediyorum. Kızımın hayalini gerçekleştirdiler. Allah onlardan razı olsun. Bizim için çok heyecanlı ve çok mutlu bir an. Çok güzel anılarımız olacak inşallah." dedi.

Hazal Güner ise çok mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, Vali Atilla Toros ve eşi Dudu İrem Toros'a teşekkür etti.

Havalimanındaki kontrollerin ardından Güner ailesi, kutsal topraklara gitmek için uçakla yola çıktı.

Depremlerden etkilenen aileleri ziyareti sırasında Hazal Güner'in kutsal toprakları görme isteğinden etkilenen Mersin Valisi Atilla Toros, ailenin umre ziyaretini yapabilmesi için gerekli çalışmaları başlatmıştı.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazal Güner Umreye Gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün geceye damga vuran derbi Taraftarlar sahaya indi Dün geceye damga vuran derbi! Taraftarlar sahaya indi
Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek Trump: İran tehdidi yok edildiğinde petrol fiyatları düşecek
Hizbullah taktik değiştirdi Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar
“Savaş ne zaman bitecek“ diye soruldu, Trump topu taca attı "Savaş ne zaman bitecek" diye soruldu, Trump topu taca attı
İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü Onlarca ölü var İsrail ülkeye sızmaya çalıştı, helikopteri düşürüldü! Onlarca ölü var
Savaşta 10. gün İran yeni liderini açıkladı, İsrail’in kritik noktaları yerle bir edildi Savaşta 10. gün! İran yeni liderini açıkladı, İsrail'in kritik noktaları yerle bir edildi

00:18
İsrail’den İran’a büyük hava saldırısı 4 şehir aynı anda vuruldu
İsrail'den İran'a büyük hava saldırısı! 4 şehir aynı anda vuruldu
23:58
Trump “Savaş bitiyor“ dedi, piyasalar coştu
Trump "Savaş bitiyor" dedi, piyasalar coştu
23:28
Denizli’de bir deprem daha Şimdi de 4.2 ile sallandı
Denizli'de bir deprem daha! Şimdi de 4.2 ile sallandı
23:09
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
İran: Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak
23:05
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
Erdoğan ile Pezeşkiyan arasında telefon görüşmesi
22:38
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
ABD Başkanı Trump: Bence savaş büyük ölçüde bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 03:07:49. #7.13#
SON DAKİKA: Hazal Güner Umreye Gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.