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HDP Esenyurt İlçe Başkanı ve parti yöneticisi hakkında mahkeme kararı - Son Dakika
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HDP Esenyurt İlçe Başkanı ve parti yöneticisi hakkında mahkeme kararı

HDP Esenyurt İlçe Başkanı Ercan Sağlam'a 'Terör örgütü üyeliği' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan beraat etti. Dilan Karakoyun ise iki suçtan beraat etti.

HDP Esenyurt İlçe Başkanı ve parti yöneticisi hakkında mahkeme kararı
19.12.2023 - 12:42,
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ESKİ adıyla HDP şimdiki adıyla DEM Parti Esenyurt İlçe Binasında eş başkanların ortak kullandıkları makam odasında PKK terör örgütü başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının duvarda asılı bulunduğu gerekçesiyle yargılanan ilçe başkanı Ercan Sağlam ve o dönem parti yöneticisi Dilan Karakoyun hakkında mahkeme kararını açıkladı. Heyet, Sağlam'a "Terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise beraatine hükmetti. Mahkeme Dilan Kılıç'a ise iki suçtan beraatine karar verdi.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ercan Sağlam getirilirken, tutuksuz sanık Dilan Karakoyun ise SEGBİS ile katıldı.  Mahkeme heyeti son sözlerinin sorulması üzerine sanıklar beraatlerini talep etti. Sanık avukatları ise müvekkillerinin suçsuz olduğunu, ceza verilmesinin ağır olacağını belirterek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ercan Sağlam'a "Terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken "Terör örgütü propagandası yapmakö suçundan ise beraatine hükmederek yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verdi. Heyet, sanık Dilan Karakoyun'a ise "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından beraatine hükmetti.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Instagram ve Twitter isimli sosyal medyada yapılan paylaşımlarda HDP Esenyurt İlçe binasında, Abdullah Öcalan'ın posterleri ile materyallerinin bulunduğunun görülmesi üzerine başlatılan soruşturma üzerine arama ve el koyma kararı alındığı anlatıldı. Gençlik Kültür Merkezi tabelasının asılı bulunduğu oda içerisinde yasaklı veya yasaklı olmasa da örgüt ideoloji ve propagandası içeren birçok yayının olduğu kütüphanenin bulunduğu, duvarlarda PKK/KCK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın portresinin resmedildiği, yine sırtında davul bulunan kamuflajlı kadın örgüt mensubunun resminin işlendiği, ayrı bir duvarda ise PKK veya PKK'ya bağlı diğer silahlı örgütlerde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının silahlı ve kamuflajlı çerçeveli resimlerinin bulunduğu tespit edildiği kaydedildi. İlçede ele geçirilen laptop içerisindeki harici diskte de örgütün propaganda içerikli sözleri bulunan şarkının da yer aldığı ifade edildi. Tutuklanan HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanı Ercan Sağlam'ın makam odasında Abdullah Öcalan'ın resminin bulunduğu da anlatılan iddianamede, sanıklar Ercan Sağlam ve Dilan Karakoyun hakkında "Terör örgütü üyeliği" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 25'er yıla kadar hapisleri istendi.

Kaynak: DHA
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