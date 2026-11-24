ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Ukrayna'ya gönderilmesi kararlaştırılan yaklaşık 60 Patriot hava savunma füzesinin sevkiyatına henüz onay vermediği öne sürüldü.

Financial Times (FT) gazetesinin konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, Ukrayna'nın Batılı müttefikleri tarafından finansmanı sağlanan, ABD üretimi PAC-3 ve PAC-2 tipi yaklaşık 60 Patriot önleme füzesi, Pentagon'un ihracat ve yeniden ihracat onayını bekliyor.

Kaynaklar, sevkiyatın ABD Savunma Bakanı Hegseth'in onay vermemesi nedeniyle geciktiğini belirtti.

ABD üretimi Patriot füzelerinin Avrupa'daki stoklardan Ukrayna'ya gönderilmesi için de Washington yönetiminin onayı gerekiyor.

Ukrayna'ya ayrılan PAC-3 füzelerinden 8'inin eylülde, 10'unun ekimde, 10'unun kasımda ve 12'sinin aralıkta teslim edilmesi planlandı.

Yetkililer ve konu hakkında bilgi sahibi bir kişi, dört sevkiyatın hiçbirine henüz teslimat onayı verilmediğini belirtti.

Ayrıca yetkililer, Savunma Bakanlığının (Pentagon), Ukrayna'nın kendi Patriot önleme füzelerini üretmesine izin verilmesine ilişkin süreci de henüz tamamlamadığını ifade etti.

Ukraynalı kaynaklar, sevkiyatlara onay verilmemesi, Starshield'a hız kısıtlaması getirilmesi gibi adımları Ukrayna'nın müzakere pozisyonunu zayıflatmayı amaçlayan koordine bir çaba olarak değerlendirdi. Yetkililer, bu adımların Kiev'i Rusya'ya toprak tavizleri ve diğer ödünler vermeyi kabul etmeye daha yatkın hale getirebileceğini savundu.

Pentagon'dan bir yetkili de ABD'nin Avrupa ülkeleri ve Ukrayna ile Patriot hava ve füze savunma sistemlerine yönelik savunma sanayisi işbirliğini hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Ukrayna'nın Rus balistik füzelerine karşı kullanabildiği az sayıdaki Batı menşeli sistemden biri olan Patriot'un PAC-3 modeli, hedefe doğrudan çarparak imha etme teknolojisini kullanıyor. Daha eski PAC-2 modeli ise hedefin yakınında patlayarak şarapnel parçaları saçan savaş başlığıyla çalışıyor.