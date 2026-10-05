Heilongjiang eyaletindeki Yichun'da 4 Ekim 2026'da kuzey ışıkları görüntülendi

Heilongjiang eyaletindeki Yichun'da 4 Ekim 2026'da kuzey ışıkları görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Yichun kentinde 4 Ekim 2026'da kuzey ışıkları görüldü. Xinhua'nın Harbin çıkışlı haberine göre kentte görülen kuzey ışıklarının fotoğrafı Li Jiaxing/Xinhua tarafından kaydedildi.
HARBİN, 5 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinin Yichun kentinde görülen kuzey ışıkları, 4 Ekim 2026. (Fotoğraf: Li Jiaxing/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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