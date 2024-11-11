Hekimlerden Sağlıkta Dönüşüm Eleştirisi - Son Dakika
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Hekimlerden Sağlıkta Dönüşüm Eleştirisi

Ankara Tabip Odası, Sağlıkta Dönüşüm Programı'ndaki hak kayıplarını ve yönetmelik değişikliklerini eleştirdi.

11.11.2024 19:28
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(ANKARA) - Ankara Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu, "Sağlıkta Dönüşüm Programı"na ilişkin basın açıklaması yaptı. Türkiye'de 2002 yılından itibaren uygulanmakta olan Sağlıkta Dönüşüm Programı'na yönelik eleştirilerin sıralandığı açıklamada, hekimlerin ve hastaların hak kayıplarına uğradıklarını bildirildi.

Ankara Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu, "Sağlıkta Dönüşüm Programı"na ilişkin açıklama yaptı. 6 Ekim 2022 ve 7 Ocak 2023 tarihli yönetmelik değişiklikleri ile muayenehane hekimlerinin özel hastaneler ile çalışma koşullarının kısıtlanmasının da hak kayıplarından biri olduğunu belirten hekimler, yönetmeliğin Danıştay tarafından iptal edilmesini talep etti.

Özel Hekimlik Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Hekim olarak serbest çalışabilme ve bağımsız hekimlik yapabilme özgürlüğümüzü kısıtlayan bu yönetmelik değişikliklerine karşı açılan davalar için 14 Kasım 2024 günü Danıştay 10'uncu Dairesi'nde hakim karşısına çıkılıyor. Anayasa ve ilgili yasalara uygun olmayan Sağlık Bakanlığı'nın bu düzenlemelerinin, Danıştay 10'uncu Dairesi tarafından haklı taleplerimiz dikkate alınarak iptal edileceğine inanıyoruz. 6 Ekim 2022 tarihli Resmi Gazete'de  'Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik' maddelerini değiştiren düzenlemeler yayımlandığına dikkati çeken hekimler, Bu düzenlemeler ile muayenehanelerinde mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin, hastalarının teşhis ve tedavi işlemlerini özel sağlık kuruluşlarında, yapabilme hakları hukuka aykırı olarak kısıtlanmıştır.

"Yeni muayenehane açacak olan hekimler ise sadece tek bir özel hastaneye, hem de koşullu olarak bağımlı hale getirilmiştir"

Sağlık Bakanlığı tarafından Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te 7 Ocak 2023 tarihinde bir kez daha değişiklik yapılmıştır. 7 Ocak Yönetmeliğinde 'yıllık sözleşme yapma zorunluluğu' korunmuş ancak 6 Ekim'den farklı olarak bu kez bir hekimin bir özel hastane ile sözleşme imzalayabilmesi özel hastanenin 'ilgili branşta ruhsatı olması' koşuluna bağlanmıştır. Daha önce var olan 'boş kadro olması' koşulu kaldırılmıştır. Yeni muayenehane açacak olan hekimler ise sadece tek bir özel hastaneye, hem de koşullu olarak bağımlı hale getirilmiştir.

"Hastalarımızın hekim seçme özgürlüğünü sınırlayan bu düzenlemeler kabul edilemez"

14 Kasım'da Danıştay'da yapılacak duruşmaların ardından davaların esasına yönelik karar verilecektir. İptal kararı verilmemesi halinde temyiz yoluna başvurulacaktır. Hekimlerin mesleki bağımsızlığına ve serbest meslek hakkına kısıtlama getiren, hastalarımızın hekim seçme özgürlüğünü sınırlayan bu düzenlemeler kabul edilemez. Bu düzenlemeler sağlık sermayesinin biz hekimleri kendi sağlık kuruluşlarında istedikleri koşulları dayatarak çalıştırmaları ve hastalara da yüksek bedeller ödeterek sağlık hizmeti vermeleri amacına hizmet etmiştir. Hekim olarak serbest çalışabilme ve bağımsız hekimlik yapabilmek için var olan haklarımızı sonuna kadar savunacağız. Türk Tabipleri Birliği, Tabip Odaları ve Uzmanlık Dernekleri ile birlikte hekimlerin serbest çalışmasının önüne engeller çıkartan ve sağlık sermayesinin insafına terk eden bu kısıtlamalara karşı mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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